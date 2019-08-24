AHL’nin Audi Q2 talihlisi Emine Kuyma oldu 

AHL Park’ta Çorum 2. Noter Başkâtibi Ebubekir Bulat ve Milli Piyango temsilcisi gözetiminde ve çok sayıda vatandaşın huzurunda gerçekleştirilen çekilişte Audi Q2 otomobil 301416 nolu çekiliş kuponunun sahibi Diş Hekimi Emine Kuyma’nın oldu. Katılımcıların şanslarını belirlediği çekilişte Sony Ultra HD TV’nin sahibi Leyla Elsüer, HP Notebook’un sahibi Kubilay Mert, Samsung Akıllı Telefon’un sahibi Mesut Karaarslan, Jonze Hoverboard’ın sahibi Öznur Amir, Samsung Tablet’in sahibi de Ferit Eliaçık oldu.



Çekiliş sırasında telefonla aranan Diş Hekimi Emine Kuyma çekilişin gerçekleştirildiği AHL Park Alışveriş ve Eğlence Merkezi’ne davet edilirken, otomobil talihlisi Kuyma’nın anahtarını AHL Park Müdürü Ayhan Kocabaş verdi. Yeni kampanyanın Ekim ayında başlayacağını belirten AHL Park Müdürü Ayhan Kocabaş, her düzenlenen kampanya ile katılımcılara daha çok hediye vermek istediklerini, Çorumlulara hizmet etmekten mutluluk duyduklarını anlattı. Audi Q2 ve diğer hediyeleri kazanmak için 377450 kupon başvurusu yapıldığını ayrıca 1929 kişinin de fatura iptali ve iade nedeniyle kuponlarının geçersiz sayıldığını anlatan Kocabaş talihlileri de tebrik etti.

Anahtarını teslim almasının ardından Audi Q2’nin sergilendiği yere giderek yeni otomobiline binen Emine Kuyma, mutluluğunu aracının kornasına basarak gösterdi.

(Erkan BAYATLI)