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AHL’de Volkswagen T- Roc sahibini buldu

AHL’de Volkswagen T- Roc sahibini buldu

22 Şubat 2020 Cumartesi 21:24
AHL’de Volkswagen T- Roc sahibini buldu

AHL Park Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nin 1 adet Volkswagen  T- Roc otomobil çekilişinde talihli belli oldu.  AHL Park’ın zemin katında noter huzurunda yapılan ve kalabalık bir kitle tarafından izlenen çekilişte, en büyük ikramiye Volkswagen T- Roc otomobil,  Mustafa Aygün’e çıktı. Aracın kendisine çıktığını telefonda öğrenen Aygün’ün heyecanlı olduğu gözlendi.
AHL Park Alışveriş Merkezi’nde Çorum İkinci Noter Başkatibi Ebubekir Bulat ve Milli Piyango Çekiliş Ajansı yetkilisi Fatoş Öcal gözetiminde yapılan çekilişte Volswagen T-Roc’un sahibi 140258 bilet numarası ile Mustafa Aygün oldu. 
Toplam 538 bin 517 biletin çekilişe katıldığı kampanyada Volswagen T-Roc’un yanı sıra 2 adet HP Laptop, 2 adet LG Smart TV, 2 adet Playstation 4, 2 adet Huawei marka cep telefonu ve 2 adat tablet için asil ve yedek kura çekimi yapıldı. Yapılan kura çekimi sonucu 2 adet HP Laptop’un asil talihlileri Mehmet Fatih Tekeli ve Fuat Güler, 2 adet LG Smart TV talihlileri Emine Pınar Erden ve Turgay Zurnacı, 2 adet Playstation 4 talihlileri Servet Karaoğlan ve Fatih Taşkaya, 2 adet Huawei marka cep telefonu talihlileri Gülden Büke ve Bülent Göçmen, son olarak 2 adat tabletin talihlileri ise Ayşenur Köstekçi ve Şifa Duran oldu. Çekiliş sonrası Volswagen T-Roc’un asil talihlisi Mustafa Aygün bir süre sonra AHL Park’a gelerek aracını teslim aldı. Talihlinin heyecanlı olduğu gözlendi.

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