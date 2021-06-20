AHL’de randevusuz aşı 

Aşılamanın hızlanması ve herkesin korkmadan aşı olması için hayata geçirilen uygulama kapsamında, ilk aşı AHL Park Genel Müdürü Ayhan Kocabaş’a yapıldı. Ayhan Kocabaş, herkesin Covid-19 aşısı olması gerektiğine dikkat çekerken, toplum sağlığı için bu uygulamaya öncülük etmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. (Haber Merkezi)

