AHL’de randevusuz aşı
Pandemi döneminde aldığı tedbirler ve toplum sağlığı için gösterdiği hassasiyetle dikkat çeken ve bu konuda TSE belgesine layık görülen AHL PARK, hızlı aşılamaya destek vererek, 2. katta ziyaretçilerin aşı yaptırabileceği bir alan oluşturdu. Bu sayede AHL Park içerisinde ziyaretçiler Çorum İl Sağlık Müdürlüğü sağlık personeli kontrolünde, güvenli şekilde aşı yaptırıyor.
Güncel 20.06.2021, 19:16
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Aşılamanın hızlanması ve herkesin korkmadan aşı olması için hayata geçirilen uygulama kapsamında, ilk aşı AHL Park Genel Müdürü Ayhan Kocabaş’a yapıldı. Ayhan Kocabaş, herkesin Covid-19 aşısı olması gerektiğine dikkat çekerken, toplum sağlığı için bu uygulamaya öncülük etmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. (Haber Merkezi)
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