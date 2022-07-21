AHL’de laminat ve çelik kapı standı

Pazarlama Müdürü Akın Çiçek, Yıldız Entegre İç Anadolu Bölge Bayii olarak hizmet verdiklerini, Vario ve Terra gibi üstün markalarla, müşterilerinin laminat ve çelik kapı ihtiyaçlarını en kaliteli şekilde karşıladıklarını belirterek, satışta en uygun koşulları sağladıklarını söyledi.

(Aliye ÖNCEL)

