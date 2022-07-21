AHL’de laminat ve çelik kapı standı
Çınar Orman Ürünleri firması, AHL Park’ın zemin katında laminat parke ve çelik kapı tanıtım standı açtı.
Güncel 21.07.2022, 23:33
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Pazarlama Müdürü Akın Çiçek, Yıldız Entegre İç Anadolu Bölge Bayii olarak hizmet verdiklerini, Vario ve Terra gibi üstün markalarla, müşterilerinin laminat ve çelik kapı ihtiyaçlarını en kaliteli şekilde karşıladıklarını belirterek, satışta en uygun koşulları sağladıklarını söyledi.
(Aliye ÖNCEL)
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