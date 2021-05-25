AHL’de kazanma fırsatı

AHL Park’ın konukları, her 75 liralık alışverişte bir çekiliş hakkı kazanıyorlar. Çekilişte, bir kişiye 50 bin lira, 2 kişiye 25’er bin lira, 3 kişiye 15’er bin lira, 10 kişiye 5 biner lira, 20 kişiye 2.500’er lira ikramiye verilecek. (Haber Merkezi)

