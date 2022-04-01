AHL’de “kanser” standı
Çorum İl Sağlık Müdürlüğü ile Çorum Onkoloji Hastaları Yardımlaşma ve Savaşım Derneği (ONKO-SAV) işbirliğinde Kanser Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi. “Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır” sloganı ile AHL Park AVM’de stand açan İl Sağlık Müdürlüğü ve ONKO-SAV vatandaşları bilgilendirdi.
Dünyada ve ülkemizde sebebi bilinen ölümler arasında kalp ve damar hastalıklarının ardından ikinci sırada yer alan kanserin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu dile getiren İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, erken teşhisin önemine değindi.
Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Mobil Kanser Tarama araçlarında taramaların ücretsiz olduğunu da dile getiren Sobacı, kansere karşı mücadelede “Farkındalık ve Bilinç Düzeyinin Artırılması” stratejisi uyarınca konuya dikkat çekme adına her yıl Nisan ayının ilk haftasının çeşitli etkinliklerle Kanser Haftası olarak kutlandığını hatırlattı.
Müzik dinletisinin yer aldığı programda resim sergisi de açıldı.
(Ömür SOYTEMİZ)
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|59
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|56
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|28
|49
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|28
|46
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|28
|44
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|42
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|28
|38
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|28
|37
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|27
|35
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|27
|35
|12. Tuzlaspor
|28
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|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
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|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
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|27
|36
|11. Southampton
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|35
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|29
|34
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|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
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|29
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|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
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|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
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|27
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|22
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