AHL’de “kanser” standı

Dünyada ve ülkemizde sebebi bilinen ölümler arasında kalp ve damar hastalıklarının ardından ikinci sırada yer alan kanserin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu dile getiren İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, erken teşhisin önemine değindi.

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Mobil Kanser Tarama araçlarında taramaların ücretsiz olduğunu da dile getiren Sobacı, kansere karşı mücadelede “Farkındalık ve Bilinç Düzeyinin Artırılması” stratejisi uyarınca konuya dikkat çekme adına her yıl Nisan ayının ilk haftasının çeşitli etkinliklerle Kanser Haftası olarak kutlandığını hatırlattı.

Müzik dinletisinin yer aldığı programda resim sergisi de açıldı.

(Ömür SOYTEMİZ)