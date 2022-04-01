AHL’de Kanser Haftası etkinliği

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Kanser Birimi tarafından, 1-7 Nisan “Kanser Haftası” kapsamında etkinlik düzenlenecek.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Kanser Birimi ve ilimizdeki kanserle mücadele derneklerinin katılımı ile düzenlenecek olan etkinlik bugün saat 14.00’de AHL Park’ta yapılacak.

