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AHL’de en keyifli Cumartesi 

Güncel 04.06.2021, 19:39
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AHL’de en keyifli Cumartesi 

Çorum ve çevresinden binlerce ziyaretçi ağırlayan AHL Park, yaşam ve Eğlence Merkezi olarak dinamik ve daimi yaşayan ruhuyla, ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor. Trio Müzik Dinletisi, cumartesi günü 14.00-18.00 saatleri arasında teras katta müzik severleri bekliyor. 
Faaliyete geçtiği günden bu yana ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği AHL, hayatın içinden, yaşayan ve eğlenceli zamanlar yaratmaya devam ediyor. (Haber Merkezi)
 

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