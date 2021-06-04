AHL’de en keyifli Cumartesi 

Çorum ve çevresinden binlerce ziyaretçi ağırlayan AHL Park, yaşam ve Eğlence Merkezi olarak dinamik ve daimi yaşayan ruhuyla, ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor. Trio Müzik Dinletisi, cumartesi günü 14.00-18.00 saatleri arasında teras katta müzik severleri bekliyor.

Faaliyete geçtiği günden bu yana ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği AHL, hayatın içinden, yaşayan ve eğlenceli zamanlar yaratmaya devam ediyor. (Haber Merkezi)

