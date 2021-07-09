AHL’de çocuklara özel etkinlik

Eğlenceli ve unutulmaz aktiviteler, Temmuz ayı boyunca her hafta sonu çocukları bekliyor. Yarın 14.00–18.00 saatleri arasında ‘Mutfak Önlüğü Boyama’ etkinliği ile çocuklar eğlenceli anlar yaşayacak.

AHL Park’ın çocuk ziyaretçileri 11 Temmuz Pazar günü ise 14.00–18.00 saatleri arasında ‘Maket Tasarım ve Boyama’ etkinliğinde buluşacak. (Haber Merkezi)

