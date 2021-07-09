AHL’de çocuklara özel etkinlik
Çorum ve çevre bölgeden her gün binlerce ziyaretçi ağırlayan AHL Park, çeşitli etkinliklerle misafirlerine keyifli zamanlar yaşatmaya devam ediyor. Temmuz ayı boyunca her hafta sonu çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan AHL Park’ta, 10-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan çocuk etkinlikleri misafirlerini bekliyor.
Güncel 09.07.2021, 01:05
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Eğlenceli ve unutulmaz aktiviteler, Temmuz ayı boyunca her hafta sonu çocukları bekliyor. Yarın 14.00–18.00 saatleri arasında ‘Mutfak Önlüğü Boyama’ etkinliği ile çocuklar eğlenceli anlar yaşayacak.
AHL Park’ın çocuk ziyaretçileri 11 Temmuz Pazar günü ise 14.00–18.00 saatleri arasında ‘Maket Tasarım ve Boyama’ etkinliğinde buluşacak. (Haber Merkezi)
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