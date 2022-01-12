AHL’de “Çocuk Panayırı”
Güncel 12.01.2022, 21:21
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Çorum AHL Park Avm, Ocak ayında da dopdolu etkinliklerle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Çocuklar, AHL Park Avm’de düzenlenen Çocuk Panayırı’nda doyasıya eğlendi.
AHL Park Avm’nin giriş katında kurulan Çocuk Panayırı’nda çocuklar, bilinko oyunu, kurdele oyunu, top atış panosu & vur devir oyunu, çember oyunu, geoboard oyunu, kapla masası, atölye çalışması, ressam etkinliği ve sihirli kum masasında hem eğlenme hem öğrenme fırsatı buldu.
(Nurdan AKBAŞ)
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