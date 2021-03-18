AHL’de Çanakkale Ruhunu yaşatan sergiye yoğun ilgi

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü kapsamında AHL PARK’ta açılan Çanakkale Savaşı eser ve resim sergisi ziyarete açıldı.

‘Bir gün değil her gün Çanakkale’ projesi kapsamında, Çanakkale Savaşları 106. Yıl etkinlikleri sergisi, 1000 parça Çanakkale Savaşı’ndan kalma eser ve Çanakkale Savaşlarından yaşanmış gerçek olaylara ait hikaye ve bilgilerden oluşuyor. AHL Park Alışveriş Merkezi ev sahipliği yaptığı Çanakkale Savaşları sergisi ile her yaştan insanın ilgisini çekerken, 7’den 70’e tüm ziyaretçiler, sanatla iç içe olma imkanı buluyor.



SERGİ 26 MART TARİHİNE KADAR GEZİLEBİLİR

Sergiyi gezenler, Çanakkale’nin sembolü olmuş kahramanlar, Çanakkale Savaşı’na ait fotoğraflar, gerçek savaş objeleri ziyaretçileri tarihsel bir yolculuğa çıkıyor. Sergide 18 Mart'ta kazanılan deniz zaferinden birçok eser, bir yılı aşkın süre boyunca denizde ve karada devam eden çarpışmalara da farklı yönleriyle ışık tutuyor. Çanakkale ruhuna ev sahipliği yapan sergi 26 Mart tarihleri arasında AHL Park’ı ziyaret edebilir.

