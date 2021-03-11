AHL’de “Çanakkale Ruhu”
AHL Park Alışveriş Merkezi, Çanakkale Savaşları’nın 106. yılı etkinlikleri kapsamında ‘Çanakkale Savaşı Eser ve Resim Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. ‘Bir gün değil her gün Çanakkale’ projesi çerçevesinde, Çanakkale Savaşı’ndan kalma 1000 parça eser ve yaşanmış gerçek olaylara ait hikaye ve bilgilerden oluşan sergi AHL Park ziyaretçilerine açıldı.
Güncel 11.03.2021, 20:40
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AHL Park, Çanakkale Savaşları Sergisi ile her yaştan insanın ilgisini çekerek, ziyaretçilerinin sanatla iç içe bir gün geçirmesini sağlayacak. Çanakkale’nin sembolü olmuş kahramanlar, Çanakkale Savaşı’na ait fotoğraflar, gerçek savaş objeleri ziyaretçileri tarihsel bir yolculuğa çıkaracak. Sergide 18 Mart'ta kazanılan deniz zaferinden birçok eser, bir yılı aşkın süre boyunca denizde ve karada devam eden çarpışmalara da farklı yönleriyle ışık tutacak.
(Haber Merkezi)
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