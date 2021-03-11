AHL’de “Çanakkale Ruhu”

AHL Park, Çanakkale Savaşları Sergisi ile her yaştan insanın ilgisini çekerek, ziyaretçilerinin sanatla iç içe bir gün geçirmesini sağlayacak. Çanakkale’nin sembolü olmuş kahramanlar, Çanakkale Savaşı’na ait fotoğraflar, gerçek savaş objeleri ziyaretçileri tarihsel bir yolculuğa çıkaracak. Sergide 18 Mart'ta kazanılan deniz zaferinden birçok eser, bir yılı aşkın süre boyunca denizde ve karada devam eden çarpışmalara da farklı yönleriyle ışık tutacak.

(Haber Merkezi)