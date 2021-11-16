AHL’de “baloncuk yağmuru”

AHL Park AVM, büyüleyici bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Çocuklar ve aileleri, ücretsiz bubble show gösterisiyle unutulmaz anlar yaşadı.

Etkinliğe çok sayıda aile çocuklarıyla birlikte katıldı. Çocukları içine alan dev baloncuklar, köpük partisi ve baloncuk yağmuruyla AHL Park AVM’nin minik ziyaretçileri eğlenceye doydu.

Bubble Perisi dev baloncuklar, köpük partisi ve ateş show hem çocukları hem de etkinliği izleyen aileleri büyüledi. (Haber Merkezi)