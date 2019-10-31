AHL’de Atatürk Fotoğrafları Sergisi, müzik ve şiir dinletisi

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizesiyle Çorum Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği önceki gün saat 14.00’de AHL Park AVM’de yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, okul idarecileri ve çok sayıda öğrenci ile vatandaşın katıldığı etkinlik günün anlam ve önemine ilişkin konuşma ile başladı.

Daha sonra ise okul öğrencilerindren Cem Özüdoğru “Bayrak”, Emirhan Öztürk “Akdeniz’e Doğru”, Ayça Ebrar Kılıç “Bu Vatan Kimin” isimli şiirleri seslendirdi.

Ece Yalçın “Yiğidim Aslanım”, Ayça Ebrar Kılıç “Ah Bir Ataş Ver” ve Gizem Hanay ise “Vardar Ovası” türküleri ile izleyenleri mest etti. Programda daha sonra tüm öğrenciler tarafından Cumhuriyet ve Vatan Marşı seslendirildi.

Etkinlik serginin gezilmesi ile son buldu.

(Ömür SOYTEMİZ)