ÇORUM HABER Gazetesi Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Umut Radyo’da Meltem Danışman Çınar’la birlikte hazırlayıp sundukları “Çorum Güncesi” programında, “Fortune 500 Türkiye” değerlendirmesinde iki şirketinin toplam cirosu ile Türkiye’nin 3. büyük özel sektör kuruluşu olan Ahlatcı Holding’in tüm Çorumluların yüzünü ağarttığını belirtirken, “Artık Türkiye’nin en büyükleri arasına girdiği gibi, ülke sınırlarını da aşan önemli bir aktör haline gelen Ahlatcı Holding’i, Ahmet Ahlatcı’yı, oğulları Ahmet Emin ve Ateş Ahlatcı’yı büyük coşkuyla alkışlıyorum” dedi.

Yolyapar, aynı değerlendirmede 2021 cirosuyla Türkiye’nin 363. büyük şirketi olan Bek Tarım’ın da Çorumluları gururlandırdığını ifade ederek, dostu Ali Bektaş’ı, oğulları Mustafa ve Barış Bektaş’ı kutladığını dile getirdi.

Çorum’dan geçecek hızlı tren hattının 2053’te gerçekleşeceği yolundaki haberlerin değerlendirmesini de yapan Mehmet Yolyapar, bunun, Ulaştırma Bakanlığı master planının yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını belirterek, “Demiryolu konusunun 1980’lerden beri en yakın takipçisi olarak, demiryolunun geciktiğini her vesileyle söylüyorum, yazıyorum. Demiryolunun bu hızla Cumhuriyet’in 110. yılına da zor yetişeceğini defalarca dile getirdim. Ama, master plandan yola çıkarak 2053 tarihine takılmak, kasıt değilse bilgisizlik anlamına gelir” ifadesini kullandı.

Mehmet Yolyapar’ın bu programdaki diğer değerlendirmelerini bayramdan sonraki günlerde vereceğiz.

(Haber Merkezi)

