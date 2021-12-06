Ahlatcı’ya kutlama ziyareti
Güncel 06.12.2021, 00:13
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Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum’un ve Türkiye’nin ihracatına ve ekonomisine büyük katkılar sağlayan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’yı, Ahlatcı Metal Rafineri’deki ofisinde ziyaret ederek kutladılar.
Ziyaret sırasında, Holding Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Ahlatcı ve Genel Müdür Kasım Kahraman da hazır bulundu. (Haber Merkezi)
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