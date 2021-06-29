Ahlatcı’ya “kurumsal” ve “sosyal sorumluluk” ödülü

Türkiye'nin ilk ve tek bağımsız web ödülleri organizasyonu Altın Örümcek Ödülleri’nde Ahlatcı Holding ile Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı kendi kategorilerinde ödül kazandı.

Birbirinden değerli markaların dijital platformda yarıştığı organizasyonda “Kurumsal” ve “Sosyal Sorumluluk” kategorilerinde Çorum firması Ahlatcı Holding ödül kazanmayı başardı.

Ahlatcı Holding’in 2 projesi, 1598 proje içerisinden alanlarında uzman 41 jüri üyesi tarafından incelenerek finale kalma başarısı gösteren 265 proje arasına seçildi. Finalistlerin açıklanmasının ardından, 24 Mayıs – 14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Halk Oylaması'nda kullanılan 335.162 oy ile Halkın Favorileri belirlendi. Vatandaşların kullandığı oylar sonucunda 2002 yılından bu yana, web ve internet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen başarılı projeleri ödüllendiren Altın Örümcek Ödülleri’nde ‘Kurumsal’ kategorisinde Ahlatcı Holding ve ‘Sosyal Sorumluluk’ kategorisinde de Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı ödül kazandı.



GÜVEN ALTINDAN DEĞERLİDİR

1984 yılında Çorum Eğridere Çarşısında 'Güven Altından Değerlidir' anlayışıyla küçük bir kuyumcu dükkanı ile temelleri atılan Ahlatcı Holding, 19. Altın Örümcek Ödüllerinde ‘Kurumsal’ kategorisinde vatandaşların kullandığı oylar sonucunda ikinci seçildi.

AHMET AHLATCI’NIN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNE DE ÖDÜL

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı tarafından ‘Biz yardımlaşmayı ailemizden gördük. Komşumuz açken biz tok yatmazdık; sağ elin verdiğini sol el bilmezdi. Paylaşarak gelişmeyi öğrendik, paylaşarak büyüdük. Çorum’da kurduğumuz kuyumcu dükkanımızı çok çalışarak ve doğru adımlar atarak koca bir holding haline getirdiğimizde de ne doğduğumuz ve büyüdüğümüz toprakları, ne de sorumluluğumuzu unutmadık’ ilkesiyle gelecek nesilleri desteklemek amacıyla kurulan Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı da Altın Örümcek ödülü kazandı.

Yarışmada ‘Sosyal Sorumluluk’ kategorisinde aday gösterilen Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı bu kategori üçüncü oldu.

“BUGÜN KAZANANLARIN, YARIN İSE KAYBEDENLERİN SÖZÜDÜR”

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı tarafından kurulan Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı, yalnızca kadim şehrimiz Çorum için değil, ülkemiz ve gelecek nesilleri de desteklemek için faaliyetlerini sürdürüyor.

Ahmet Ahlatcı, Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı’nı şu sözlerle açıklıyor: “Biz yardımlaşmayı ailemizden gördük. Komşumuz açken biz tok yatmazdık; sağ elin verdiğini sol el bilmezdi. Paylaşarak gelişmeyi öğrendik, paylaşarak büyüdük. Çorum’da kurduğumuz kuyumcu dükkanımızı çok çalışarak ve doğru adımlar atarak koca bir holding haline getirdiğimizde de ne doğduğumuz ve büyüdüğümüz toprakları, ne de sorumluluğumuzu unutmadık.

Ülkemizin geleceğinin hak ettiği gibi sağlam olmasının tek yolunun sağlam ellerde olması gerektiğinin bilincindeyiz. Bu nedenle Ahlatcı Holding olarak birçok alanda istihdam sağlamanın yanında kurduğumuz Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı ile ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunabilmenin, öğrencilerin barınması için yurtlar yapabilmenin, komşularımızı doyurmanın, camiler inşa etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Yalnızca kadim şehrimiz Çorum için değil, güçlü ülkemizi ve gelecek nesilleri desteklemek için elimizden geleni mutlulukla yapıyoruz. Gelişmek için beklemeye değil, bugün harekete geçmeye inanıyoruz.”

(İlhami TÜRKSAL)

