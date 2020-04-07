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AHLATCI’YA DA BU YAKIŞIR!

Çorum’un adını iş dünyasındaki başarılarıyla gururla duyuran Ahlatcı Holding, içinde bulunduğumuz sıkıntılı dönemde de adına yakışır bir davranışa imza attı.

AHLATCI’YA DA BU YAKIŞIR!

Çorum’un adını iş dünyasındaki başarılarıyla gururla duyuran Ahlatcı Holding, içinde bulunduğumuz sıkıntılı dönemde de adına yakışır bir davranışa imza attı.

07 Nisan 2020 Salı 22:50
AHLATCI’YA DA BU YAKIŞIR!

Tüm dünyayı saran Koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini göstermeye devam ederken, Türkiye'de virüsle mücadele, hem tıbbi, hem ekonomik, hem de sosyal yönleriyle sürüyor.

Bir yandan virüsün yayılmasını engellenmeye yönelik çalışmalar yapılırken, bir yandan da salgının ekonomi dünyasında etkilerinin en aza indirilmesi için çaba gösteriliyor. Özellikle salgın nedeniyle faaliyetini durduran iş kollarında çalışanlara ve diğer ihtiyaç sahibi kimselere gelir yaratılmasına yönelik olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla Milli Dayanışma Kampanyası başlatıldı.

Kampanyaya Türkiye genelinde destek çığ gibi büyürken, Çorum’dan da önemli bir bağış geldi.

Çorum’un en büyük şirketler grubu olmanın haklı gururunu ve sorumluluğunu taşıyan Ahmet Ahlatcı’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı Ahlatcı Holding, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasında da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi.

Gerek Çorum’da, gerekse de ülkemizde yaşanan toplumsal olaylara duyarsız kalmayan Ahlatcı Holding, 1 milyon 510 bin TL bağışla Çorum’da yapılamayan bir miktarda bağışta bulunan şirket oldu.

Ahlatcı Holding, bu bağışı ile adına yakışanı yapmakla birlikte, bir kez daha Çorum’un medarı iftiharı oldu. (Haber Merkezi)

1 MİLYON 510 BİN
1 MİLYON 510 BİN
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