Ahlatcı’nın yatırımıyla Türkiye, “grafen” üreten 10 ülkeden biri

Ahlatcı Holding bünyesinde Ankara’da faaliyet gösteren Nanografi A.Ş.’nin Grafen Seri Üretim Tesisi, dün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından üretime açıldı.

Bakan Varank, Nanografi firmasının çatısı altında devam eden Türkiye’nin ilk intranazal yerli aşı geliştirme çalışmalarına da değindiği konuşmasında, grafenin önemine de dikkat çekti.



“TÜRKİYE’DE İLK İNTRANAZAL YERLİ AŞI”

Nanografi firmasının çatısı altında faaliyet gösteren bilim insanlarının, klasik aşılardan farklı olarak burundan sprey olarak uygulanacak yenilikçi bir aşı türü geliştirdiklerini belirten Bakan Varank, “Üniversitelerin altyapı, bilimsel beceri ve akademik tecrübelerinin katkılarıyla Türkiye’nin ilk intranazal yerli aşı geliştirme çalışması şu anda hızla devam ediyor. Bu aşı mRNA ve inaktif aşı teknolojisinden farklı olarak protein temelli olarak tasarlandı. Burundan uygulanan aşı, virüsün insanları enfekte ettiği yolu takip ettiği için bu teknolojinin virüs ile daha etkin mücadele edeceği öngörülüyor” dedi.



“YENİ AŞININ YIL İÇİNDE KULLANIMA SUNULMASINI HEDEFLİYORUZ”

Bakan Varank, söz konusu aşı türünün mutasyon durumunda çok hızlı bir şekilde yeniden modelleme ve salgının olası ilerleyen seyirlerinde Türkiye’nin elini güçlendirme potansiyeline sahip olduğunu açıklayarak, “Preklinik aşamaları başarıyla tamamlanan ilk intranazal yerli aşı adayımız için çok kısa bir süre sonra Faz-1 insan denemelerine başlanacak. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) onayını bekliyoruz. Eğer onayımızı alırsak inşallah nisan ayında insanlı denemelere başlamış olacağız. Tüm klinik aşamaların hızlıca başarıyla tamamlanması durumunda bu yeni aşı türünün yıl içinde kullanıma sunulmasını da hedefliyoruz” şeklinde konuştu.



“GRAFEN ÇELİKTEN 200 KAT DAHA MUKAVEMETLİ”

Grafen malzemesinin önemine ve özelliklerine değinen Bakan Varank, şunları kaydetti:

“Grafen, çelikten 200 kat daha mukavemetli, bakırdan yüzlerce kat daha iletken, bir o kadar esnek ve hafif bir malzeme. Sergilediği mukavemet, esneklik, termal ve elektriksel iletkenlik özellikleriyle çok farklı sanayi alanında kullanılabiliyor.”



Bakan Varank, Grafen sayesinde daha uzun ömürlü malzemelerin, ultra hızlı şarj edebilen bataryaların, daha hızlı ve hafif uçaklar, vücuttaki nöronlara bağlanabilen biyonik cihazlar üretebileceğini belirterek, “Vücut elektriğini okuyup değiştirerek gerçek zamanlı tedavi sağlayan bioelektronik tıbbi teknolojiler geliştirilebilecek, korozyon, ısınma ve iletim sorunlarına da çözümler getirilebilecek” diye konuştu.

Bakan Varank, Grafen malzemesinin üretiminin kolay olmadığının altını çizdi.

Nanografi firmasının, Grafen malzemesinin hem özgün bir yöntemle hem de standartlara uygun bir şekilde seri üretimini gerçekleştirdiğini belirtti.

“KENDİ KAYNAKLARIMIZLA GRAFENİ ÜRETEBİLİYOR OLMAMIZ, ÜLKEMİZ ADINA GURUR VERİCİ”

Bakan Varank, çevre dostu yöntemlerle, düşük maliyetli ve endüstriyel boyutta üretim yapacak Grafen Seri Üretim Tesisi’nin kapasitesi ile dünyanın en büyük grafen üretim merkezlerinden biri olacağını vurgulayarak, “Yabancı bir şirketin üretim lisansına bağlı olmadan, kendi kaynaklarımızla grafeni üretebiliyor olmamız, ülkemiz adına gurur verici” ifadelerine yer verdi.



“BÖLGENİN EN BÜYÜK HACİMLİ NANOTEKNOLOJİ YATIRIMI”

Nanografi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı da Grafen Seri Üretim Tesisi'nin Türkiye'nin ilk, bölgenin ise en büyük hacimli nanoteknoloji yatırımı olacağını söyledi. Bu yatırımla yıllık grafen üretimlerinin 100 tonun üzerine çıkacağını vurgulayan Ahlatcı, “Kurduğumuz üretim hattı dünya genelinde grafen üretiminin zorluklarının çözüldüğü, standart kaliteyle kullanıcı dostu bir modele sahiptir. 2015 yılında pilot üretimini gerçekleştirdiğimiz grafeni 2018 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile müştereken başlattığımız yatırım planı ile 2 yıl içinde tamamlayarak bugün seri üretime geçiyoruz. Ancak bir yandan da ar ge laboratuvarlarımızı büyütüyor ve hem grafenin hem de grafen boyutundaki diğer nano malzemelerin üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“MİLLETİMİZE VE İNSANLIĞA HAYIRLI HİZMET”

“Ahlatcı Holding olarak tüm imkân ve kabiliyetlerimizle ülkemizin aydınlık geleceği için çalışıyor, bu saikle milletimize ve insanlığı hayırlı hizmetler ortaya koymak için gayret gösteriyoruz” diyen Ahlatcı, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Sizlerden aldığımız ilham ve teşvikle ileri malzeme teknolojilerinde olduğu gibi bioteknolojide de büyük gayretle gelişmeler kat ettik. Yüksek teknolojide başarılı olmanın şartları önce hayal kurmak, sonra cesaret, daha sonra da çok çalışmaktır. Bizler bu düşünceyle çalışmayı, katma değer oluşturmayı ve ülkemizin aydınlık geleceğine fayda sağlamayı sürdürerek sizlerden aldığımız ilham ile her gün yeni ve farklı işler geliştirmenin gayreti içindeyiz.” (İHA)

