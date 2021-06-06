“Ahlatcı’nın sprey aşısı en etkili aşı görünüyor”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ahlatcı Holding'in iştiraki Nanografi Nano Teknoloji tarafından geliştirilen ve bir süre önce Sağlık Bakanlığı'na devredilen burundan uygulanan sprey yerli aşının bu yıl içinde kullanıma sunulması için çalışmaların hızlandığını belirtti.

Ahlatcı Holding'in iştiraki Nanografi Nano Teknoloji firması tarafından ODTÜ, Hacettepe, Gazi ve Ankara Üniversitelerinin öğretim üyelerinin bulunduğu bir ekiple geliştirilen sprey aşının klinik çalışmaları için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun onay süreci devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hürriyet’e, intranazal aşının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda onay aşamasında olduğunu açıkladı.

AHLATCI'NIN SPREY AŞISI KORONAVİRÜSÜ BİTİRECEK

Aşı geliştirme çalışmalarının en önemli ayaklarından birinin insan denemeleri olduğunu kaydeden Varank, aşı çalışmalarında Faz 2 aşamasında 500, Faz 3 aşamasında ise 10 bin gönüllü insana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Varank, “Şu anda yerli aşı çalışmalarımız devam ediyor. Yerli aşı sonuçlarını uluslararası yayın haline getirip yayınlayacağız. Sonuçları şeffaf olarak ilan ediyoruz. Bütün çalışmalarımız Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) listesinde bulunuyor. Ayrıca Clinical Trials diye bir uluslararası site var. Burada tüm dünyadaki klinik çalışmalar kayıt altına alınıyor. Çalışmalarımız orada da kayıtlı” dedi.

Burundan uygulanan sprey aşının, virüsün insanları enfekte ettiği yolu takip ettiği için bu teknolojinin virüs ile mücadelede daha etkin olacağı öngörülüyor. Intranazal aşı, tek doz olarak burundan sprey şeklinde uygulanacak. Oda sıcaklığında taşınıp saklanabilen aşı, bulaşı önlüyor. Bu yönüyle, uzmanlar tarafından salgını bitirebilecek en etkili aşı olarak görülüyor. Çalışmalar başarılı olursa, sadece 1 tesiste yıllık 250 milyon doz üretim yapılacak.

GELİR DEVLETE BIRAKILACAK

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı daha önce yaptığı açıklamada yerli ve milli olarak geliştirilen burundan sprey şekilde uygulanacak olan koronavirüs aşısının tüm gelirinin devlete bırakılacağını açıklamıştı.

Ahmet Ahlatcı, "Bu aşıyı tüm dünyaya vereceğiz. Aşının ihracat dahil tüm gelirlerini de devletimize bırakacağız" ifadelerini kullanmıştı.

