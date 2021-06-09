“Ahlatcı’nın nazal koronavirüs aşısı, bu niteliğiyle dünyada tek”

Koronavirüs salgının başlamasıyla beraber Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın, ülkemizin bu salgından daha az etkilenmesi için yerli aşı talimatı verdiğini aktaran Kasım Kahraman, ‘Korona virüs ülkemize daha gelmeden Dünya'da yayılmaya başlar başlamaz Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Ahlatcı, aşı ile ilgili gerekli çalışmaları yapalım Holding olarak ülkemizde aşının üretilmesi ile ilgili ne yapmamız gerekiyorsa biz bu işin içerisinde olalım talimatını verdi’ dedi.

Ahlatcı Holding Genel Müdürü Kasım Kahraman, yerli koronavirüs aşısı ile ilgili gelişmeleri BRTV’ye değerlendirdi. Kasım Kahraman’ın Ahlatcı Holding tarafından geliştirilen yerli koronavirüs aşısı hakkında açıklamarı şu şekilde; “Ahmet Ahlatcı’nın talimatından sonra ODTÜ, Hacettepe, Ankara ve Gazi üniversitelerinden yaklaşık 40 bilim insanı ile birlikte yoğun bir şekilde çalışmalara başlandı. Hayvan deneyleri gerçekleşti, insan deneylerinde birtakım sıkıntılar söz konusu oldu. Biz bir protokolle aşı çalışmalarındaki işlemleri Sağlık bakanlığı ile birlikte yürütmeye başladık. Bizim ürettiğimiz, Dünyadaki protein esaslı burundan enjekte edilen tek aşı niteliğine sahip Nazal aşının kullanılabilir hale gelmesi için çalışmalarımız bakanlığımızla koordineli bir şekilde devam ediyor ve buradan gelecek tüm gelir ülkemize bırakılacak” ifadelerini kullandı.

