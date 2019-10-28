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Ahlatcı’nın köy ziyaretleri sürüyor

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'nın köy ziyaretleri sürüyor. 

Ahlatcı’nın köy ziyaretleri sürüyor

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'nın köy ziyaretleri sürüyor. 

28 Ekim 2019 Pazartesi 19:43
Ahlatcı’nın köy ziyaretleri sürüyor

Laçin’e bağlı Karasoku köyünü ziyaret eden İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, köylülerle bir araya gelerek hem taleplerini dinledi hem de sohbet etti. 
2002 yılından bugüne kadar siyasette Çorum’da AK Parti bayrağının dalgalandığını dile getiren Ahlatcı, Çorum için ne yapsalar az olduğunu ifade etti. 
Karasoku köyü sakinlerinin gönlü zengin insanlar olduğunu dile getiren Ahlatcı, “Adamlık insanın gönlünde olur, oda burada bulunan vatandaşlarımızda fazlasıyla var. Dünyada mazlumların sesi olan bir liderimiz var. Böyle bir liderle yol yürümekten dolayı onur duyuyoruz” dedi. 


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel kurulunda yaptığı konuşma ile ilgili de açıklama da bulunan Ahlatcı, “Geçtiğimiz günlerde tüm dünyayı karşısına alarak, bu vatanı böldürmeyeceğiz, bayrağımızı indirmeyeceğiz dedi. Bu millete ne hizmet yapsak azdır. AK Parti 18 yaşında. Çorumda da 17 yıldır AK Partimizin bayrağını dalgalandırıyoruz. Çorum’umuz içinde ne yaparsak azdır. Burada bulunan ve İstanbul’da yaşayan hemşehrilerimize sesleniyorum. Ne zaman isterseniz telefonum açıktır. Hastalıkta ve sağlıkta, cenazede ve düğünde hangi durumda olursanız olun bana ulaşabilirsiniz. Bizler sizlere hizmet etmek için bu görevlerdeyiz. Bizleri burada bağına basan siz değerli hemşehrilerimle bir araya gelmekten son derece mutlu olduğumu ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı. 

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