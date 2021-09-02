Ahlatcı’nın ihracatının yüzde 20’si bile Çorum’u üst sıralarda tutuyor

TÜİK’in verilerine göre, 2021’in ilk 4 ayında Çorum, 1 milyar 418 milyon dolar ihracat rakamına ulaşarak Türkiye’de 8. il oldu. Ancak, Mayıs ayından itibaren Ahlatcı Holding ihracatının yaklaşık yüzde 80’ini İstanbul üzerinden yapmaya başlayınca,Çorum’un ihracat rakamları da gerilemeye başladı. Örnek olarak, Çorum’un Nisan ayı ihracatı 415 milyon dolarken Mayıs ihracatı 64 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Gerek ilk 4 aydaki yüksek ihracat, gerekse Ahlatcı’nın ihracatının yaklaşık yüzde 20’sini Çorum’dan yapmaya devam etmesi, Çorum’un üst sıralardaki yerini korumasını sağlıyor. Örneğin, Çorum’un 7 aylık ihracatı 1 milyar 687 milyon dolar, Temmuz ayı ihracatı 108 milyon dolar olarak açıklandı. Bu 108 milyon doların 91 milyon doları Ahlatcı’ya, 17 milyon doları diğer ihracatçı kuruluşlara ait.

Görünen o ki, Ahlatcı, ihracatının tümünü Çorum’dan yapmaya devam etse, Çorum bu yıl sonunda 3 milyar dolar rakamının üzerine çıkabilecekti. Üretimini Çorum’da yapan bazı büyük sanayi kuruluşlarının ihracatlarını İstanbul üzerinden yaptıkları da bilinen bir gerçek.

(Haber Merkezi)

