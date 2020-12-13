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Ahlatcı’nın aşısı Habertürk TV’de

Ahlatcı Holding bünyesindeki Nanografi A.Ş. tarafından bulunan koronavirüs aşısı, Cumartesi akşamı Habertürk Televizyonu’nun “Olaylar ve Görüşler” programında, ODTÜ’lü proje direktörü Dr. Ahmet Çağlar Özketen tarafından tüm Türkiye’ye tanıtıldı.

Güncel 13.12.2020, 22:54
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Ahlatcı’nın aşısı Habertürk TV’de

Habertürk Televizyonu’nun ilgiyle izlenen programlarından “Olaylar ve Görüşler”, Cumartesi akşamı Türkiye’deki aşı çalışmalarına ayrıldı. Serap Belet ile Muharrem Sarıkaya’nın hazırlayıp sundukları, canlı yayınlanan ve gece saat 01.00’e kadar süren programa, konuşmacı olarak, Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Müdürü ve Çin aşısı Sinovac’ın Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Prof.Dr. Serhat Ünal, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Urartu Şeker ve Ahlatcı Holding bünyesindeki Nanografi A,Ş,’nin aşı çalışmalarını yöneten ODTÜ Kimya Bölümü’nden Dr. Ahmet Çağlar Özketen katıldı.

Koronavirüse karşı çeşitli ülkelerde geliştirilen aşıların ve ülkemizdeki aşı çalışmalarının değerlendirildiği programda, Dr. Ahmet Çağlar Özketen, geleceğin dünyasına ilişkin çok ilginç değerlendirmelerini de paylaştığı konuşmasında, Ahlatcı Holding bünyesinde Nanografi A.Ş. olarak geliştirdikleri “burun spreyi” şeklindeki aşı ve yan ürün olarak piyasaya sürdükleri tanı kiti hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. (Haber Merkezi)

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