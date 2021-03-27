Ahlatcı’nın aşısı, bulaşı engelleyecek “tek aşı”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki "Yerli Aşı Değerlendirme Toplantısı"ndan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın burundan uygulanacak sprey aşının “dünyada ilk” olduğunu açıklamasından sonra, Ahlatcı Holding bünyesindeki Nanografi A.Ş. tarafından üretilen koronavirüs aşısı, Türkiye’nin gündemine oturdu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türk bilim insanlarının girişimiyle Faz 1 çalışmalarına başlanacağını duyurduğu burundan sprey olarak uygulanan 'İntranazal Covid' aşısı ile aşılananın başkasına virüs bulaştırmayacağını söyledi.

Habertürk köşe yazarı Fatih Altaylı ise, “Ahlatcı Holding’in Faz 1 çalışmalarına hazırlandığı aşı, diğerlerinden farklı olarak sprey şeklinde burundan uygulanacak. Umut vadeden bir çalışma.” dedi. Altaylı, yerli aşının “aşı ırkçılığı”na karşı önemli bir silah olduğunu da vurguladı.



(Haberin ayrıntılarını, 29 Mart 2021 Pazartesi günü gazeteniz ÇORUM HABER’de bulabileceksiniz.)

