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Ahlatcı’dan yatan hastalara ziyaret

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, yatan hastalara ziyarette bulundu. 

Ahlatcı’dan yatan hastalara ziyaret

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, yatan hastalara ziyarette bulundu. 

18 Ağustos 2019 Pazar 15:06
Ahlatcı’dan yatan hastalara ziyaret

Kentteki hastaneleri ziyaret eden İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, hem hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu, hemde hasta yakınlarıyla sohbet etti. 
AK Parti iktidarında sağlık alanında önemli yatırımlar yapıldığını ve yapılmaya da devam ettiğini dile getiren Ahlatcı, “Çorum sağlık hizmetlerinde yapılan yatırımlarla altın çağını yaşıyor. Yatağa bağımlı hastaların hastanede yapılması zorunlu olmayan tedavilerine yönelik evlerinde bakım hizmeti sunuyoruz. Böylece hastalarımızın ev ortamından ayrılmadan sağlık hizmetine kavuşmasını sağladık. Evde sağlık hizmeti ile devletin yardım ve şefkat elini vatandaşımıza uzattık. İnsanlar istedikleri hekime gidebiliyorlar. Eczaneden eskisi gibi afaki fiyatlara değil, makul fiyatlara ilaçlarını alabiliyorlar. Beş yıldızlı otel konforunda hizmet veren hastanelerde kalıyorlar. Bizde bu hizmet kalitesini daha iyi görebilmek adına sık sık gece gündüz demeden hastanelerimizi ziyaret edere3k vatandaşlarımız ile görüşüyor, hem geçmiş olsun diliyor hem de hal hatır soruyor ve taleplerini dinliyoruz” dedi. 

(Yusuf ÇINAR)

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