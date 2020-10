Ahlatcı’dan yardım kampanyasına destek

Kampanyaya destek vermek olmak için Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli ile birlikte Osman Şen isimli vatandaşın evine giden Ahlatcı, Yağmur Naz isimli kız çocuğuna hediye vererek sevincine ortak oldu.

Ziyaret sırasında konuşan İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, toplumda yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren bu tür kampanları ve etkinlikleri önemsediklerini ifade etti.

Hediye alan çocukların gözlerinde gördüğü sevinç gözyaşları ve gülücükleri anlatmaya kelimelerin kifayetsiz kaldığını belirten Ahlatcı, “Çocuklarımıza ve gençlerimize yaptığımız yatırımların, geleceğimize yatırım olduğunun bilinciyle, AK Parti olarak çocuklarımıza ve gençlerimizin en iyi şartlarda eğitim görmeleri ve yetişmelerini önemsiyoruz. Her şeyden önce çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe daha iyi hazırlanmaları için onların başarılı olmalarını sağlayacak, onları mutlu edecek her türlü çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Bir çocuğun sevindiğinde onun yüreğindeki, gözlerindeki pırıltıyı ve mutluluğu tarif etmek mümkün değil diyen Ahlatcı, “Dünya’ya bir çocuğun gözünden bakmak, yüzlerindeki mutluluğa, gözlerinde ışıltıya şahit olmak bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Çocuklarımız bizim emanetlerimiz, geleceğimiz ve en değerli hazinemizdir. Onları korumak ve onlara iyi bir gelecek hazırlamak bizim öncelikli görevimizdir” şeklinde konuştu.

Böyle bir etkinlik için Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli’ye teşekkür eden Ahlatcı, “Minik bir kızımızın yüzündeki mutluluğa şahit olmak bizleri ayrıca sevindirmiştir. Her çocuğun onda iz bırakacak bir anısı olmalıdır” dedi.