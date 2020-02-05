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Ahlatcı’dan Suat Atalay ve Algül’e geçmiş olsun

Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, evinde kalp krizi geçirerek Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Merkez İl Genel Meclisi Üyesi Suat Atalay’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ahlatcı’dan Suat Atalay ve Algül’e geçmiş olsun

Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, evinde kalp krizi geçirerek Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Merkez İl Genel Meclisi Üyesi Suat Atalay’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

05 Şubat 2020 Çarşamba 21:04
Ahlatcı’dan Suat Atalay ve Algül’e geçmiş olsun

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan, damarlarına stent takılarak anjiyo yapılan CHP Merkez İl Genel Meclisi Üyesi ve Kemal Öz Gıda sahiplerinden Suat Atalay halen hastanede tedavisini sürdürüyor.

Ziyaretçi akınına uğrayan Atalay’ı son olarak AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkan Vekili Murat Günay, Başkan Yardımcıları Ercan Daşdan ve Abdülkadir Karakuş, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Mehmet Bektaş, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Çifçi ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Bülent Özdoğan da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve beraberindeki heyet ayrıca hastanede tedavisi devam eden AK Parti İl Yürütme Kurulu Üyesi Hasan Algül'ün eşi Sebahat Algül’e de geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak Allah'tan acil şifalar dileklerini iletti.

(Volkan SINAYUÇ)

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