Ahlatcı’dan, SMMMO’ya hayırlı olsun ziyareti

Muhasebecilerin son derece önemli bir sorumluluk taşıdığını ifade eden Ahlatcı, “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun verdiği yetkiye istinaden hizmet vermekte olan mali müşavirler ve muhasebecilik mesleği mensupları, ticari ve ekonomik anlamda deyim yerindeyse hayatın gözü, kulağı olmakla birlikte devlet gelirlerinin arttırılmasında ve sürdürülebilir bir kalkınma sürecinin yakalanmasında büyük sorumluluk taşıyor” dedi.

“TÜM MUHASEBECİLERİ KUTLUYORUM”

“Düzenli ve adil bir vergi sisteminin tesis edilebilmesi ancak kamuyu ilgilendiren tüm işlemlerin kayıt altına alınabilmesi, mükelleflerin beyanlarının makul ve gerçekçi olması yönünde yapılan çalışmalar ve kayıt dışı ekonominin ortadan kaldırılması ile mümkün olacaktır” diyen Ahlatcı, “Bu durumu gerçekleştirme noktasında da en önemli güç şüphesiz mali müşavirler ve muhasebecilik mesleğinin saygıdeğer mensuplarıdır. Geçtiğimiz günlerde yapılan kongre sonrasında da Ceyhan Baran başta olmak üzere oda yönetimlerine seçilen tüm muhasebecilerimizi kutluyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Baran ise AK Parti heyetine teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

