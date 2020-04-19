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Ahlatcı’dan sağlıkçı ve güvenlik güçlerine moral ziyareti

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Korona virüs tedbirleri kapsamında şehir giriş çıkışlarında görev yapan sağlıkçılar ile güvenlik güçlerini ziyaret etti. 

Ahlatcı’dan sağlıkçı ve güvenlik güçlerine moral ziyareti

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Korona virüs tedbirleri kapsamında şehir giriş çıkışlarında görev yapan sağlıkçılar ile güvenlik güçlerini ziyaret etti. 

19 Nisan 2020 Pazar 00:42
Ahlatcı’dan sağlıkçı ve güvenlik güçlerine moral ziyareti

İlk olarak Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki kontrol noktasını ziyaret eden İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, burada çalışmalar hakkında İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’den bilgi aldı. Sağlıkçılar ve güvenlik güçleri ile sürücülere gül, maske ve kolonya hediye eden Ahlatcı, görevlilere özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Çorum-Ankara karayolundaki kontrol noktasındaki görevlileri de ziyaret eden Ahlatcı, sürücüleri Korona virüsü tedbirleri kapsamında alınan tedbirlere uymalarını istedi. 
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zor bir dönemden geçildiğini dile getiren Ahlatcı, “Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu süreci el birliğiyle en kısa sürede atlatacağız. Zorunlu olmadıkça lütfen dışarı çıkmayalım” dedi. 

(İHA)

Son Güncelleme: 19.04.2020 00:46
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