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Ahlatcı’dan Rektör Öztürk’e kutlama ziyareti

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. 

Ahlatcı’dan Rektör Öztürk’e kutlama ziyareti

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. 

26 Haziran 2019 Çarşamba 09:57
Ahlatcı’dan Rektör Öztürk’e kutlama ziyareti

Çorum’un ve Hitit Üniversitesi’nin hak ettiği yere gelmesi için ellerinden gelen gayreti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstereceklerini dile getiren Ahlatcı, şehir adına yapılacak her türlü çalışmaya katkı sunmaya hazır olduklarını dile getirdi. 
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her konuda istişare yapacaklarını belirtti. 
Ziyarette AK Parti yöneticileri de hazır bulundu. 

Son Güncelleme: 26.06.2019 02:01
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