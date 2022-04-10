Son Dakika

Ahlatcı’dan Polis Haftası kutlaması

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177. yıldönümü ve 10 Nisan Polis Günü  nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. 

Güncel 10.04.2022, 18:34
9
Ahlatcı’dan Polis Haftası kutlaması

Kurulduğu günden beri ülkemizin huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeden olağanüstü gayret sergileyen, devletin bekası, kamu düzeninin tesisi, halkın can ve mal emniyetinin temini için fedakarca çalışan Türk Polis Teşkilatı’nın 177. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadığımızı belirten Yusuf Ahlatcı, “Gücünü milletten ve kanunlardan alan Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü, en temel kurumlarından birisi olan Emniyet Teşkilatımız, yapmış olduğu başarılı çalışmalarla sadece ülkemizde değil, dünya kamuoyunda da adından söz ettirmekte ve dün olduğu gibi bugün de halkımızın nezdinde saygın bir yerde durmaktadır” dedi.
“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır’ sözlerinde vurguladığı gibi Türk Polis Teşkilatı’nın ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sonsuza dek sahip çıkarak üstlendiği tüm görevleri yasalar çerçevesinde yerine getirmeyi her zaman sürdüreceğini de anlatan Ahlatcı; “Dünyada ve ülkemizde yaşanan Koronavirüs Pandemisi ile mücadele sürecinde de vatanının ve milletinin yanında olan, varlıklarıyla bizlere her zaman güç veren kıymetli Türk Polis Teşkilatımızın 177. Kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Emekli olan ve görevi başında bulunan tüm polislerimiz ile ailelerine de sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” diye konuştu.
(Aliye ÖNCEL)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
15°
parçalı az bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Konyaspor 32 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 31 48
9. Karagümrük 32 46
10. Antalyaspor 31 44
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 29 49
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Sevilla 31 60
3. Barcelona 29 57
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 31 32
15. Elche 30 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 31 22

Gelişmelerden Haberdar Olun

@