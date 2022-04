Ahlatcı’dan Polis Haftası kutlaması

Kurulduğu günden beri ülkemizin huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeden olağanüstü gayret sergileyen, devletin bekası, kamu düzeninin tesisi, halkın can ve mal emniyetinin temini için fedakarca çalışan Türk Polis Teşkilatı’nın 177. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadığımızı belirten Yusuf Ahlatcı, “Gücünü milletten ve kanunlardan alan Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü, en temel kurumlarından birisi olan Emniyet Teşkilatımız, yapmış olduğu başarılı çalışmalarla sadece ülkemizde değil, dünya kamuoyunda da adından söz ettirmekte ve dün olduğu gibi bugün de halkımızın nezdinde saygın bir yerde durmaktadır” dedi.

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır’ sözlerinde vurguladığı gibi Türk Polis Teşkilatı’nın ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sonsuza dek sahip çıkarak üstlendiği tüm görevleri yasalar çerçevesinde yerine getirmeyi her zaman sürdüreceğini de anlatan Ahlatcı; “Dünyada ve ülkemizde yaşanan Koronavirüs Pandemisi ile mücadele sürecinde de vatanının ve milletinin yanında olan, varlıklarıyla bizlere her zaman güç veren kıymetli Türk Polis Teşkilatımızın 177. Kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Emekli olan ve görevi başında bulunan tüm polislerimiz ile ailelerine de sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” diye konuştu.

(Aliye ÖNCEL)