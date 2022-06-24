Ahlatcı’dan Ortaköy ve Aşdağul ziyareti

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, İlçe Başkanı Yusuf Özdemircan ve ilçe teşkilatı tarafından karşılanan İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ilk olarak Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir’i makamında ziyaret ederek sahada devam eden projelerde gelinen noktalar ile ilçede yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Ortaköy Kaymakamı Abdülhamit Mutlu’yu da makamında ziyaret eden Ahlatcı, ardından Ortaköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Pınar Çelik’e ziyarette bulunarak aile ekonomisine katkı sağlayan hanımların el emeği göz nuru hazırladıkları ürünler hakkında bilgiler aldı. Ardından Ortaköy İlçe Devlet Hastanesini ziyaret eden Ahlatcı, yapılan çalışmalar ve verdiği hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ahlatcı, İl Başkan Yardımcıları, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Ortaköy İlçe Başkanı Yusuf Özdemircan, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir ve ilçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte haftalık olağan ilçe yönetim kurulu toplantısını da gerçekleştirdi.

Toplantıda muhalefete yüklenen Ahlatcı, “2001 yılında Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde siyasi hayatına başlayan AK Parti’miz, 2002’den itibaren yapılan 6 genel, 4 yerel, 2 Cumhurbaşkanlığı ve 3 halk oylaması olmak üzere toplam 15 seçimden zaferle ayrılmış ve bu zihniyete milletimiz gereken cevabı vermiştir” dedi.

Ayrıca Ortaköy ve Aşdağul’da 2023 yılının kışında artık doğalgaz kullanılacağını ifade eden Ahlatcı, “2023’de Ortaköy ilçemiz ve Aşdağul beldemizde de, diğer ilçelerimizde olduğu gibi evlerde soba derdi ortadan kalkacak ve musluklardan sıcak su akacak” dedi.

Aşdağul Belde Belediye Başkanı Mehmet Çelik’i de ziyaret eden Ahlatcı ardından, belde sakinleri ve esnafla bir araya gelerek talep ve istekleri dinledi.

(Haber Merkezi)