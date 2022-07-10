Ahlatcı’dan hastalara bayram morali!

Ahlatcı, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Başkan Yardımcıları Yılmaz Peker, Elvan Börekçi ve Abdulbaki Kartancı ile birlikte Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti.

Öncelikle hastane çalışanlarıyla görüşen İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, hal-hatır sorarak bayramlarını kutladı.

Ardından da hastanede tedavi gören hastaları ve yakınlarını tek tek ziyaret eden İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastaların sağlık durumu hakkında doktorlardan ve yakınlarından bilgiler alan İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileterek, Kurban Bayramı nedeniyle “hayırlı bayramlar” temennisinde bulundu.

Ahlatcı, AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan’ın Danışmanı Serdar Gökkaya’nın annesi ile hastanede tedavi gören Şehrimizin kanaat önderlerinden, yazdığı kitaplar ve yaptığı araştırmalarla şehrimizin kültür hazineleri arasında yer alan Yazar Abdulkadir Ozulu’yu da ziyaret etti. Ahlatcı, AK Parti’nin emektarlarından mesai arkadaşı Serdar Gökkaya ve annesine geçmiş olsun dileklerini iletirken, Yazar Abdulkadir Ozulu’nun sağlık durumu ve tedavi süreciyle ilgili de bilgiler aldı.