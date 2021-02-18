Ahlatcı’dan hasta ziyaretleri

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli ve AK Parti İl Başkan Yardımcıları Murat Günay ile Mahmut Sayın’ın da nazır bulunduğu ziyaretlerde Ahlatcı, hastalara “geçmiş olsun” dileklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

(Haber Merkezi)