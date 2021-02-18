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Ahlatcı’dan hasta ziyaretleri
AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Güncel 18.02.2021, 20:04
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Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli ve AK Parti İl Başkan Yardımcıları Murat Günay ile Mahmut Sayın’ın da nazır bulunduğu ziyaretlerde Ahlatcı, hastalara “geçmiş olsun” dileklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.
(Haber Merkezi)
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