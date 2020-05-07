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Ahlatcı’dan güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına sürpriz

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Ramazan ayı nedeniyle şehrin giriş ve çıkış noktalarında görev yapan güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına sürpriz bir ziyarette bulundu. 

07 Mayıs 2020 Perşembe 14:50
Ahlatcı’dan güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına sürpriz

Ankara-Çorum, Çorum-Samsun karayolundaki kontrol noktalarını ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, burada görevli ekiplere çay, simit ve peynir ikram etti. Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’inde eşlik ettiği ziyaretlerde Ahlatcı, ekiplerle sohbet etti. Ahlatcı, ayrıca yoldan geçen sürücülere de simit ikram ederken trafik kurallarına da uymalarını istedi. 


Özverili çalışmalarından dolayı güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Polis, jandarma ve sağlık çalışanlarımızı aynen cephede mücadele eden Mehmetçiğimiz gibi görüyoruz” dedi. 


Ramazan ayı nedeniyle kentteki giriş ve çıkış noktalarında görev yapan polis, jandarma sağlık çalışanlarını ziyaret ettiklerini dile getiren Ahlatcı, “Güvenlik güçlerimiz 7 gün 24 saat vazife başında memleketimiz ve milletimiz için mücadele ediyorlar. Polis, jandarma ve sağlık çalışanlarımızı aynen cephede mücadele eden Mehmetçiğimiz gibi görüyoruz. Bu süreci hem ülkemiz hem milletimiz inşallah daha fazla zarar görmeden atlatacak. Hükümetimizin almış olduğu tedbirlere harfiyen uyduğumuz müddetçe de tünelin önündeki ışığı görüyoruz. Çifte bayram yapacağımız inancımızı da taşıyoruz. Emniyet Müdürümüze teşekkür ederken, tüm çalışanlarımıza Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ında selamlarını iletiyorum” dedi. 


1-7 Mayıs Trafik Haftasını da kutlayan AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Trafik kurallarına uyulması konusunda hepimizin hassasiyet göstermesi gerekiyor. Bu kurallar hepimizin güvenliğini sağlamak için vardır. Her yıl binlerce insanımızı, trafik canavarına kurban veriyoruz. Kazaların ve kayıpların en aza indirilebilmesi için, alınan önlemlerin yanı sıra, trafik kurallarına uyma konusunda da azami dikkat etmemiz gerekiyor. Unutmayalım ki; önemli olan kuralları ortaya koymak veya eğitim vermek değil, bu kuralların ve eğitimlerin sağlıklı bir şekilde hayata geçirilebilmesini sağlamaktır. Trafik kurallarına uymak, bir vatandaşlık görevi olduğu kadar, birbirimize olan saygımızın en önemli göstergesidir. Bu yüzden, bu konuda birey olarak hepimize büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızdan başlamak üzere, hepimizin çevremize örnek olması gerekiyor” ifadelerini kullandı. 

(İHA)

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