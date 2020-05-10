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Ahlatcı’dan esnaf turu

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Türkiye’nin korona virüsle mücadelede başarılı çalışmalara imza attığını söyledi. 

10 Mayıs 2020 Pazar 15:45
Ahlatcı’dan esnaf turu

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, parti yöneticileriyle birlikte esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Ahlatcı, ziyafetlerde esnafla bir araya gelerek hem sorunlarını dinliyor hem de sohbet ediyor. Korona virüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için devletin tüm kurumlarıyla seferber olduğunu hatırlatan Ahlatcı, Türkiye’nin bu süreçten en az zararla çıkan ülkelerden birisi olacağını belirtti. Bu milletin hizmetkarı olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Ahlatcı, “Hepimiz bu memleketin evlatlarıyız. Güzel Çorumumuzda ayakkabıcısından lokantacısına, tamircisinden terzisine, bakkalından berberine kadar tüm esnafımızın dert ortağı, arkadaşı, dostu olmaktan, onlara hizmetkar olmaktan gurur duyuyoruz. Bu zorlu süreci el birliğiyle atlatabilmek için geçen haftalarda başlatılan kısa çalışma ödeneğinin dağıtımına 15 Mart itibarıyla başlanmış olup, halen devam etmektedir. Bugün itibarıyla da sigortalı kardeşlerimize nakdi ücret desteği ödemelerine başlanılmıştır. Darda olan esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Rabbim kardeşliğimizi daim eylesin. Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz” dedi. 

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