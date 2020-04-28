Ahlatcı’dan Erbaş’a destek

Yusuf Ahlatcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş çağları aydınlatan dinimiz İslam’ın hükümlerini dile getirdi. Söyledikleri Diyanet İşleri Başkanı’nın görüşü değil Kur'an'ın hükmüdür. Din işlerinden sorumlu başkan bunları söylemekle mükelleftir. İslam’la olan dertlerini Sn. Ali Erbaş üzerinden görmeye çalışanlar bilsin ki, ebedi yurdumuzun üstünde ezanlar dinmedikçe sizin hükmünüz olmayacak” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)