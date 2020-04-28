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Ahlatcı’dan Erbaş’a destek

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a destek verdi.

28 Nisan 2020 Salı 22:50
Ahlatcı’dan Erbaş’a destek

Yusuf Ahlatcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş çağları aydınlatan dinimiz İslam’ın hükümlerini dile getirdi. Söyledikleri Diyanet İşleri Başkanı’nın görüşü değil Kur'an'ın hükmüdür. Din işlerinden sorumlu başkan bunları söylemekle mükelleftir. İslam’la olan dertlerini Sn. Ali Erbaş üzerinden görmeye çalışanlar bilsin ki, ebedi yurdumuzun üstünde ezanlar dinmedikçe sizin hükmünüz olmayacak” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

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