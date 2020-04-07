Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
kapalı
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
92382
ALTIN
358.090
DOLAR
6.7585
STERLİN
8.3559
EURO
7.3635

Ahlatcı’dan Dünya Sağlık Günü kutlaması

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “7 Nisan Dünya Sağlık Günü ve 8-14 Nisan Dünya Sağlık Haftası” münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Ahlatcı’dan Dünya Sağlık Günü kutlaması

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “7 Nisan Dünya Sağlık Günü ve 8-14 Nisan Dünya Sağlık Haftası” münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

07 Nisan 2020 Salı 19:38
Ahlatcı’dan Dünya Sağlık Günü kutlaması

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 7 Nisan’ın ‘Dünya Sağlık Günü’ ve bugünü takip eden 8-14 Nisan’ın ise ‘Dünya Sağlık Haftası’ olarak kutlandığını kaydeden Ahlatcı, “Sağlık Haftası’nın amacına uygun olarak toplumun ihtiyaçları doğrultusunda, sağlıkla ilgili bilgilerin geniş halk kitlelerine ulaştırılması, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, bireylerin sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmeleri ve hastalanmadan gerekli tedbirlerin alınması konusunda içinde bulunduğumuz Koronavirüs Pandemisi sürecinde de dünya ülkeleri arasında ne kadar önde olduğumuzu görmekteyiz” dedi.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “Kanuni Sultan Süleyman’ın ‘Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi’ dizeleriyle ifade ettiği gibi bizim için en küçüğümüzden en büyüğümüze kadar her ferdimizin sağlığı önem arz etmektedir. Dünyada ve ülkemizde yaşanan Koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile alınan kararların uygulanması neticesinde, devlet ve millet olarak üzerimize düşeni yapacağımıza inancımız ve güvenimiz tamdır” dedi.

“Sağlıklı toplum, sağlıklı gelecektir” diyen İl Başkanı Ahlatcı; “Ülkemizin ve milletimizin geleceğinin daha sağlıklı olması için alınan kararlar kapsamında 20 yaş altı sevgili gençlerimizin ve 65 yaş üstü kıymetli büyüklerimizin evlerinden çıkmayarak sabırla bu sürece destek olacaklarına inanıyoruz. Bu kısıtlama dışında kalan vatandaşlarımız da sosyal mesafeyi koruyarak kendilerini sorumlu hissetmeli ve bu bilinçle zorunlu durumlar dışında evlerinden ayrılmayarak bu yönde hareket etmelidir” ifadelerini kullandı.

Ahlatcı; “Bu duygu ve düşüncelerle ‘Dünya Sağlık Haftası’ vesilesiyle sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde fedakârca görev yapan bütün sağlık çalışanlarımızın ‘Dünya Sağlık Haftası’nı kutlar, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler, hastalarımıza acil şifalar diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Vefat sayısı 76
Vefat sayısı 76
Belediye mülakat sonuçlarını açıkladı
Belediye mülakat sonuçlarını açıkladı
‘Evde kal' çağrılarına rağmen sokağa çıktılar
‘Evde kal' çağrılarına rağmen sokağa çıktılar
Virajı alamayan otomobil takla attı: 1 yaralı
Virajı alamayan otomobil takla attı: 1 yaralı
Nilay Dorsa’nın kendi televizyonu
Nilay Dorsa’nın kendi televizyonu
Cartoon Network’ten “23 Nisan” Yarışması
Cartoon Network’ten “23 Nisan” Yarışması
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim