Ahlatcı’dan Dünya Sağlık Günü kutlaması

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 7 Nisan’ın ‘Dünya Sağlık Günü’ ve bugünü takip eden 8-14 Nisan’ın ise ‘Dünya Sağlık Haftası’ olarak kutlandığını kaydeden Ahlatcı, “Sağlık Haftası’nın amacına uygun olarak toplumun ihtiyaçları doğrultusunda, sağlıkla ilgili bilgilerin geniş halk kitlelerine ulaştırılması, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, bireylerin sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmeleri ve hastalanmadan gerekli tedbirlerin alınması konusunda içinde bulunduğumuz Koronavirüs Pandemisi sürecinde de dünya ülkeleri arasında ne kadar önde olduğumuzu görmekteyiz” dedi.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “Kanuni Sultan Süleyman’ın ‘Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi’ dizeleriyle ifade ettiği gibi bizim için en küçüğümüzden en büyüğümüze kadar her ferdimizin sağlığı önem arz etmektedir. Dünyada ve ülkemizde yaşanan Koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile alınan kararların uygulanması neticesinde, devlet ve millet olarak üzerimize düşeni yapacağımıza inancımız ve güvenimiz tamdır” dedi.

“Sağlıklı toplum, sağlıklı gelecektir” diyen İl Başkanı Ahlatcı; “Ülkemizin ve milletimizin geleceğinin daha sağlıklı olması için alınan kararlar kapsamında 20 yaş altı sevgili gençlerimizin ve 65 yaş üstü kıymetli büyüklerimizin evlerinden çıkmayarak sabırla bu sürece destek olacaklarına inanıyoruz. Bu kısıtlama dışında kalan vatandaşlarımız da sosyal mesafeyi koruyarak kendilerini sorumlu hissetmeli ve bu bilinçle zorunlu durumlar dışında evlerinden ayrılmayarak bu yönde hareket etmelidir” ifadelerini kullandı.

Ahlatcı; “Bu duygu ve düşüncelerle ‘Dünya Sağlık Haftası’ vesilesiyle sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde fedakârca görev yapan bütün sağlık çalışanlarımızın ‘Dünya Sağlık Haftası’nı kutlar, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler, hastalarımıza acil şifalar diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)