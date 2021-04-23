Ahlatcı’dan Çorum Ülkü Ocakları’na hediye çeki

Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Yusuf Ahlatcı Ramazan ayı programları kapsamında Çorum Ülkü Ocakları Başkanlığı’nı ziyaret etti.

AK Parti İl Seçim İşleri Başkanı Ercan Daşdan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ile bir araya gelen Yusuf Ahlatcı, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere hazırlanan alış veriş kartlarını teslim etti.

Tosik de sosyal yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmanın zirveye çıktığı, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularının daha da güçlendiği Ramazan ayının İslam âlemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzura vesile olmasını temenni ettiğini belirten İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya ziyaret için teşekkür etti.

Orhan Tosik ayrıca Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından hazırlanan OCAKTABUL oyunu Ahlatcı’ya hediye etti.

(Volkan SINAYUÇ)

