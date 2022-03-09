Ahlatcı’dan çalışan kadınlara ziyaret

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ilk olarak İl Kadın Kolları tarafından AK Parti İl binasında, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle düzenlenen basın açıklamasına katıldı. Ahlatcı, kadın teşkilatına seslenirken, “Kadınsız bir siyaset, kadınsız bir demokrasi sadece kadınlar için değil bütün toplum için bir eksikliktir" ifadelerini kullanarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Ardından Bilsar Tekstil ve 3 F Tekstil firmasında çalışan emekçi kadınları ziyaret eden Ahlatcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.



“Alın terinin, emeğin hakkını her daim koruyan bir medeniyetin mensubu olarak, kadınların alın terlerine saygılarımı sunuyorum” diyen İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, öğle yemeğinde tekstil fabrikasında çalışan emekçi kadınlara eşlik etti.

Sonrasında Kan-Der Başkanı Hülya Karabıyık ile Türk Kızılay'ı Kadın Kolları Başkanı Fatma Paşaoğlu'nu ziyaret eden İl Başkanı Yusuf Ahlatcı “Tek güne sığmayacak kadar anlam ifade eden bu günde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, şiddetin kurbanı olarak hayatlarını kaybeden kadınlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Ahlatcı'ya İl Başkan Yardımcıları Meral Göz, Kadriye Taşdemir, İlknur Göktepe, Adife Kanar, İlayda Nur Bodur, Başak Gözde Taşkıran, Elif Tekeli ve İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir de eşlik etti.

(Haber Merkezi)

