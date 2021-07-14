Ahlatcı’dan anlamlı ziyaret

İl Başkanı Ahlatcı, beraberinde il yönetim kurulu üyeleri Adife Kanar ve Osman Aktı, İl Demokrasi ve Hakem Kurulu Üyesi Haşim Avcı olduğu halde Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı Galip Deniz ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan İl Başkanı Ahlatcı, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti. Her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını dile getiren İl Başkanı Ahlatcı, “Sizler bize kahramanlarımızın emanetlerisiniz. Ne zaman veya ne konuda bize ihtiyacınız olursa emrinizdeyiz. Sizin yaşadığınız acının biliyorum ki tarifi yoktur. Ancak, bir o kadar da gururlu olmasınız. Çünkü sizin evlatlarınız Peygamberlikten sonra en önemli mertebe olan şehitlik mertebesine ulaştılar. Allah onlardan razı olsun. Biz de kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. Bu vatan, bu millet, bu bayrak onların sayesinde var oldu, var olmaya da devam edecek. Aziz Şehitlerimizin sayesinde Al Bayrağımız ve vatanımız huzur ve güven içerisindedir. Allah tüm Şehitlerimizin mekanını cennet eylesin geride kalan ailelerimize Sabr-ı Cemil ihsan eylesin” dedi.

Ahlatcı, daha sonra da 15 Temmuz Gazisi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Arslan’ın annesi Reyhan Arslan’ı evinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında hal-hatır soran İl Başkanı Ahlatcı, Turgut Arslan gibi bir yiğit evladı yetiştirdiği için kendisine teşekkür ederek, Reyhan Arslan’ın elini öptü.

(Haber Merkezi)

