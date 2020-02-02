Ahlatcı’dan Ankara’da Çorum mesaisi

Toplantıda bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin sözde barış planına tepki göstererek “Türkiye olarak görünürde iki devletli çözümü kabul eden ama esasta Filistin’i tümüyle yok eden ve Kudüs’ü tamamen gasp eden bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz” dedi.



'Kurtulmuş ve bakan yardımcıları ile Çorum görüşmesi'

AK Parti İl Başkanı Ahlatcı toplantının ardından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile görüştü.

Ahlatcı, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’un 14 Şubat’ta İskilipli Atıf Hoca’yı anma programı ve bir dizi ziyaret ile açılışa katılmak üzereÇorum’a geleceğini söyledi.

Ahlatcı ayrıca Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuayip Alpay ile Çorum’a yapılacak olan acemi birliği, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir ile de eski Devlet Hastanesi’nin yeniden faaliyete geçmesi ile ilgili son durum hakkında istişarelerde bulundu.

Toplantıya Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Gençlik Kolları Başkanı M. Fatih Temur da katıldı.