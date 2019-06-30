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Ahlatcı, yatırım için VW’ye ne teklif etti?

Son günlerde Almanya merkezli otomotiv devi Volkswagen Grubu’nun (VW) Türkiye’ye yatırım yapacağı haberleri gündemde sıklıkla yer almaya başladı.

Ahlatcı, yatırım için VW’ye ne teklif etti?

Son günlerde Almanya merkezli otomotiv devi Volkswagen Grubu’nun (VW) Türkiye’ye yatırım yapacağı haberleri gündemde sıklıkla yer almaya başladı.

30 Haziran 2019 Pazar 22:05
Ahlatcı, yatırım için VW’ye ne teklif etti?

VW, bu yılın başında Avrupa’daki emisyon sınırlamasına bağlı olarak Almanya’daki fabrikalarında elektrikli araç üreteceği için Doğu Avrupa’da yeni bir fabrika kurup, benzin/dizel versiyonların bu fabrikada üretileceğini açıklamıştı.

Basında çıkan haberlere göre VW Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess, Manisa tarafında fabrika yatırımı için Türkiye’ye ziyaretlerde bulundu. 1,3 milyar Euro bütçeli, 4-5 bin kişiye istihdam sağlayacak yatırımın 2022’de faaliyete alınması hedefleniyor.

İşte bu yatırım için Manisa’ya rakip çıktı. Çorum iş dünyası, bu yatırımı şehirlerine çekebilmek için en üst düzeyde temaslarda bulunmaya başladı.

Çorum merkezli, ağırlıklı altın rafinerisi, kuyumculuk ve döviz piyasaları olmak üzere yıllık 75 milyar TL iş hacmine sahip Ahlatcı Holding, bölgede Doğuş Grubu’nun da iş ortaklığını, Doğuş Otomotiv’in çatısı altındaki VW araçların satışını yapıyor. Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve iş ortağımız Doğuş Grubu’nun kanalıyla VW Grubu’na çağrıda bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan konuyu Almanya Başbakanı Merkel’e de aktaracak. VW Grubu’nu yatırım için Çorum’a davet ediyoruz” diyor.

İlgili yatırım için Çorum’da 1,1 milyon metrekare bir arazi tahsis edilebileceğini söyleyen Ahlatcı, gerekirse bu araziyi kendisinin satın alıp Alman VW Grubu’na verebileceğini aktarıyor. Ahlatcı, “Yeter ki onlar Çorum’a fabrika yapmayı kabul etsinler” diyor. (EKONOMİST)

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