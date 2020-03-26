Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
90013
ALTIN
336.044
DOLAR
6.4061
STERLİN
7.7037
EURO
7.0389

Ahlatcı, virüs psikolojisine meydan okuyor

Son yıllarda, Türk ekonomisinin parlayan yıldızları arasına adını yazdıran Çorum merkezli Ahlatcı Holding, koronavirüs salgını nedeniyle çoğu işletmenin işçi çıkarmaya başladığı şu ortamda, tek bir işçisinin bile işine son vermeyeceği, tersine istihdamını yüzde 10 artıracağı taahhüdünde bulunarak adeta virüse meydan okudu.

Ahlatcı, virüs psikolojisine meydan okuyor

Son yıllarda, Türk ekonomisinin parlayan yıldızları arasına adını yazdıran Çorum merkezli Ahlatcı Holding, koronavirüs salgını nedeniyle çoğu işletmenin işçi çıkarmaya başladığı şu ortamda, tek bir işçisinin bile işine son vermeyeceği, tersine istihdamını yüzde 10 artıracağı taahhüdünde bulunarak adeta virüse meydan okudu.

26 Mart 2020 Perşembe 15:23
Ahlatcı, virüs psikolojisine meydan okuyor

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, bugün kamuoyuna yaptığı açıklamada, “Devletimize, milletimize, ekonomimizin gücüne ve ülkemizin aydınlık geleceğine güveniyoruz. Tarihe nice destanlar yazmış milletimizin bu küresel felaketin de üstesinden geleceğine inanıyoruz. Bu güven ve inançla, 3.300 çalışanımızdan bir tekinin bile işine son vermeyeceğimizi, tersine, istihdamımızı % 10 artırarak, başka işletmelerdeki işini kaybetmiş 330 kişiye daha iş vereceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.” dedi.

Ahlatcı Holding, altın-döviz, enerji, sağlık, otomotiv, AVM sektörlerinde 36 şirketle faaliyet gösteriyor ve 13 milyar dolar ciroya ulaşmış bulunuyor. 2019 yılında 1 milyar 283 milyon dolarlık işlenmiş altın ihracatı gerçekleştiren Ahlatcı, Çorum’u 1 milyar 543 milyon dolarlık toplam ihracatla, ihracat liginde 15. sıraya taşıdı. Ahlatcı’nın Çorum’daki altın rafinerisi de, dünyanın en ileri teknolojiye sahip rafinerileri arasında yer alıyor.

İlgili Haberler
Elektrik fiyatlarına zam yapılmayacak
Elektrik fiyatlarına zam yapılmayacak
"Semt pazarlarını yasaklamayacağız ama tedbirleri artıracağız"
"Semt pazarlarını yasaklamayacağız ama tedbirleri artıracağız"
TOKİ ve Emlak Konut'ta taksitlere 2 ay erteleme
TOKİ ve Emlak Konut'ta taksitlere 2 ay erteleme
"Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacak"
"Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacak"
Kamu bankalarının yeni desteği işletmelere nefes aldıracak
Kamu bankalarının yeni desteği işletmelere nefes aldıracak
Sokağa çıkma kısıtlaması olanların maaşları evlerinde ödenecek
Sokağa çıkma kısıtlaması olanların maaşları evlerinde ödenecek
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim