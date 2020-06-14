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Ahlatcı ve Yolyapar, Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu’nda

Merkezi İstanbul’da bulunan Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ile Çorum Haber Gazetesi Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar’ın, Federasyon Yüksek İstişare Kurulu’nda yer aldıklarını sosyal medya hesaplarından açıkladı.

Güncel 14.06.2020, 19:41
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Ahlatcı ve Yolyapar, Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu’nda

Metin Akkuş, geçen hafta içinde Ahlatcı Holding’in İstanbul Ofisi’nde Ahmet Ahlatcı’yı ziyaret ederek, Çorum’un ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına katkılarından ötürü, İstanbul’da yaşayan hemşehrileri adına teşekkür plaketi sunmuştu. (Haber Merkezi)

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