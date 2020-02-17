Ahlatcı ve Sarıoğlu’na Erdoğan’dan teşekkür

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşekkür mektubunu Haşim Ahlatcı ile Ünal Sarıoğlu’na iletti.

Ahlatcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada

Geçmiş dönemde Partimizin Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüterek inandığımız bu dava yolunda bizlerle yol yürüyen Sayın Haşim Ahlatcı ile Ünal Sarıoğlu’na, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selam ve sevgilerine ileterek göndermiş olduğu teşekkür mektubunu ilettik” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)