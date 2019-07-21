Ahlatcı ve Çenesiz, Anadolu’nun en etkin 50 iş insanı arasında

İstanbul, Ankara ve İzmir haricindeki kentlerde ekonomiye yön veren, istihdam yaratan, vergi rekortmeni olan isimlerin bir araya geldiği listede Çorumlu iş insanı Ahmet Ahlatcı 3.180 çalışanı ve 75 milyar liralık cirosuyla listenin 17’nci sırasında yer aldı. Ece Holding ise, 2019 yılı itibariyle 1045 kişilik istihdamı ve 376 milyon lira cirosu ile bu yıl 3 basamak yükselerek 29. sıraya yerleşti.

Araştırmada, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, bu yıl da ilk sıradaki yerini korurken, bir önceki yıl 25’inci sırada bulanan Ahlatcı Holding, bu yıl 17’nci sıraya yükseldi.

Anadolu'nun en etkin iş adamları arasında gösterilen Ahmet Ahlatcı için dergide, "Anadolu’nun bilezikçisi” ifadesine yer verildi.

Ahlatcı Holding’in yıllık 75 milyar liralık hacmiyle Anadolu’nun en büyük grupları arasında yer aldığının belirtildiği araştırmada, “Ağırlıklı işi altın rafinerisi, mücevherat ve döviz olan Ahlatcı Holding, Anadolu’nun bilezikçisi olarak tanınıyor. Grup, 540 milyon liralık ihracat gerçekleştiriyor. Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, ‘Otomotiv ve sağlık alanındaki yatırımlarımızdan çıkmayı planlıyoruz’ diyor. 2019 yılında altın fiyatlarındaki yukarı eğilim nedeniyle cirolarının daha da artmasını bekleyen Ahlatcı Holding’in hedefi 400-450 milyon lira arasında. Ahmet Ahlatcı, ‘İstanbul’da 2 TL kazanacağıma Çorum’da 1 TL kazanmayı tercih ederim’ sözleriyle memleketine olan bağlılığını ifade ediyor.

ÇENESİZ, 29’UNCU SIRADA

50 isimden oluşan listede Çorum’dan Ahlatcı Holding ile birlikte Ece Holding de yer aldı. 2018 yılında listeye 32. sıradan giren Ece Holding, 2019 yılı itibariyle 1045 kişilik istihdamı ve 376 milyon lira cirosu ile bu yıl 3 basamak yükselerek 29. sıraya yerleşti.

(Haber Merkezi)