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Ahlatcı ve Aşgın seçim bitene kadar İstanbul’da

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ile Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 23 Haziran’da gerçekleştirilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine kadar ilimize gelmeyeceği öğrenildi.

Ahlatcı ve Aşgın seçim bitene kadar İstanbul’da

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ile Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 23 Haziran’da gerçekleştirilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine kadar ilimize gelmeyeceği öğrenildi.

11 Haziran 2019 Salı 22:20
Ahlatcı ve Aşgın seçim bitene kadar İstanbul’da

AK Parti İl Başkanı Ahlatcı ile Belediye Başkanı Aşgın geçtiğimiz gün İstanbul’a hareket etti. AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Binali Yıldırım’a destek için 23 Haziran tarihine kadar İstanbul’da çalışmalara katılacak olan Ahlatcı ile Aşgın, burada Çorumlularla da buluşmaya başladı.

Ahlatcı ile Aşgın, AK Parti Genel Merkezi’nin kararı uyarınca Ramazan Bayramı’ndan sonra İstanbul’a gitti. Aşgın burada ilk olarak son seçimde Sancaktepe Belediye Başkanlığı’na seçilen hemşehrimiz Av. Şeyma Döğücü’yü ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu. Ziyarette Aşgın, Döğücü’ye Saat Kulesi maketi hediye etti.

İl Başkanı Ahlatcı da İstanbul’da Ataşehir’den başlayarak Çorumlularla biraraya gelmeye başladı. “İlçemizin hürmeti bol samimiyeti içten esnafımız ve kıymetli Sungurlulu ve Bayatlı hemşehrilerimizle birlikteyiz. Bu şehrin güzide insanlarıyla el ele, omuz omuza esnaf ve hemşehrilerimizin enerjisiyle, desteğiyle İstanbul Dahada Güzel Olacak” paylaşımı yapan Yusuf Ahlatcı burada Çorumlulardan 23 Haziran seçimleri için Binali Yıldırım’a destek istedi.

(Volkan SINAYUÇ)

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