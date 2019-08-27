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Ahlatcı vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, vatandaşlarla bir araya geldi. 

Ahlatcı vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, vatandaşlarla bir araya geldi. 

27 Ağustos 2019 Salı 19:51
Ahlatcı vatandaşlarla bir araya geldi

Gülabibey, Ulukavak ve Çöplü mahallelerinde çay ocaklarını ziyaret eden İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. 
AK Parti olarak sadece seçimlerden seçime değil her zaman halkın içerisinde olduklarını dile getiren Ahlatcı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada milletle beraber olmaya devam edeceklerini söyledi. 
Çorum’u bir bütün olarak gördüklerini dile getiren Ahlatcı, amaçlarının ortak akılı ön plana çıkararak Çorum’u geleceğe taşımak olduğunu ifade etti. 
AK Parti’nin bir dava partisi olduğunu kaydeden Ahlatcı, “Bu dava bir çınardır. Bu çınarın kökü devlet, gövdesi cumhuriyet, dalları millet, yaprakları ay yıldızlı bayrağımızdır. Bu çınarın kokusu memleket, gölgesi mazlumların sığınağı oldu. Bu çınar başka ağaçlara benzemez. Mevsimler gelip geçse de bu çınarın yaprakları asla yere düşmez. Bu davaya inancını her geçen gün arttıran, güvenen milletimize sonsuz teşekkür ederiz” dedi. 

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